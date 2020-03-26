كربلاء العراقية تقرر حبس كل من يكسر حظر التجوال الوقائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، حالة الإنذار القصوى في المحافظة ابتداء من فجر اليوم، فيما قررت السلطات المحلية في المحافظة كربلاء سجن كل من يكسر حظر التجوال الوقائي، وفق ما جاء بروسيا اليوم.
وفي بيان صحفي قال محافظ كربلاء: "تم اعلان حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة، وإن قوات الجيش والأجهزة الأمنية ستبدأ بسجن كل من يخرق حظر التجوال".
يذكر أن دائرة صحة كربلاء أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل خمس إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا.
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