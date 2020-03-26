شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 208 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين حتى الآن إلى 208 ، مشيرا إلى شفاء 6 مصابين جدد من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية خلال مؤتمر صحفى لعرض أخر مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالى عدد الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بلغ نحو 853.

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 49 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفى - أن الحالات الست لثلاثة مواطنين، وثلاث مواطنات، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست من الفيروس.

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وأضاف أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلى في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أكد أنه تم اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة بمطار الكويت الدولى، استعدادًا لاستقبال أولى الرحلات التى ستعيد المواطنين الكويتيين من الخارج فى وقت لاحق أمس الأربعاء، وأوضح السند -في المؤتمر الصحفي الـ23، والذي أقيم بديوان عام وزارة الصحة الكويتية- أنه سيتم وضع جميع المواطنين الكويتيين الذين سيتم إعادتهم إلى البلاد، في الحجر الصحي الإلزامي لفترة 14 يومًا، بينما من سيثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من خلال الفحص المبدئي بالمطار، فسيتم على الفور إيداعه في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى الفيروس.



