شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزى رئيس إندونيسيا فى وفاة والدته بتغريدة على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدة الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو التى وافتها المنية مساء الأربعاء.

وغرد محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: " أعزي الصديق جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا في وفاة والدته.. وأعبر عن عميق مواساتي للعائلة الكريمة.. رحم الله الفقيدة وغفر لها وجعل مثواها الجنة، وألهم ذويها الصبر والسلوان".



محمد بن زايد عبر تويتر

وعلى جانب آخر، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبينو و ميلو جيوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود، و ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا أرمين سركيسيان رئيس أرمينيا، العلاقات المشتركة وسبل مواجهة فيروس كوروناواحتواء تداعيات انتشاره.

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وكتب محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه بموقع تويتر:" تلقيت اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي .. بحثنا خلاله علاقات بلدينا وجوانب تعاونهما والتنسيق المشترك بينهما إضافة إلى أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس " كورونا " واحتواء تداعيات انتشاره خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم".

وأضاف :" بحثت - خلال اتصال هاتفي - مع فخامة ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو " الجبل الأسود " .. تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا وسبل تنميتها إضافة الى آخر تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية في التصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره".

وأوضح :"ناقشت هاتفيا مع فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا .. علاقات البلدين والجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا.. دولة الإمارات تواصل مساعيها في تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للجهود الدولية الهادفة إلى احتواء انتشار الفيروس".

واستطرد:" بحثت هاتفيًا مع فخامة أرمين سركيسيان رئيس أرمينيا .. فرص تنمية علاقات التعاون والعمل المشترك في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما ..إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تحديات انتشار فيروس " كورونا ".