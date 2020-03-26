الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 86

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الخميس، تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 86.

وقال ملحم، في تغريدة على صفحته الرسمية على "توتير"، إنه "تم تسجيل 13 إصابات بفيروس كورونا، لأشخاص خالطوا سيدة مصابة بالفيروس وتوفيت أمس في بلدة بدّو شمال غرب القدس، ليرتفع عدد المصابين إلى 86".

ومن بين المصابين 18 مصابا من بلدة بدّو وحدها، بحسب "ملحم".

Advertisements

ومن ضمن الإصابات، 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.