الإعلامي “عضوان” لا يمكن صناعة وعي بجلب مهرجين

أكد الإعلامي عضوان الأحمري عبر تويتر أن نجاحات القطاعات لا يحتاج لحب مشاهير قيمتمهم الوحيدة عدد متابعيهم .

وأضاف لا يمكن صناعة وعي بجلب المهرجين للحديث عن جهود الدولة.

وبين أنه لو تقدمت صحيفة بطلب زيارة جهة ما لاستغرق الوقت أياماً، لكن المجال يتاح لأصحاب المحتوى الفارغ مقابل عدد متابعيهم.