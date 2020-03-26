الكويت: تسجيل 13 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 208 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل أربع حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19). وقال الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي: إن الحالات الأربع هي حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وهي لمواطن كويتي وحالتان لمقيمين وهما تحت التقصي الوبائي (إحدى الحالتين من الجنسية الفلبينية والثانية من الجنسية الصومالية) وجار تتبع المخالطين وأخذ التاريخ الوبائي بشكل مفصل أكثر.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية واتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين واحتواء انتشار فيروس “كورونا” والقضاء عليه.