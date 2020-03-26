الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابات محلية بفيروس “كورونا” اليوم

أعلنت السلطات الصينية عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” لوافدين من الخارج، فيما لم تسجل أي حالة إصابة محلية بالفيروس.

وأحصت الصين ست وفيات بينها خمس في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.

وتحاول الصين التي انتشر فيها الفيروس منذ ديسمبر، تفادي عودة وباء “كوفيد 19” إلى أراضيها من الخارج.

وإجمالاً، سجّلت الصين 541 حالة إصابة وصفتها السلطات بـ”المستوردة”، وفق وزارة الصحة الصينية، في وقت يظهر أن الصين قد نجحت إلى حد كبير بالسيطرة على المرض.

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ووفق ما نقلته “سبوتنيك” بدأت الحياة بالعودة تدريجياً إلى مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان بعد شهرين من الإغلاق جراء الفيروس.

وكانت المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون نسمة الأكثر تضرراً من الفيروس في الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة و3 آلاف حالة وفاة.

وأعيد فتح بعض المطارات ومحطات القطار، لكن المدارس تبقى مغلقة حتى الآن، كما سترفع القيود تماماً عن النقل في هوباي الجمعة، لكنها ستبقى مفروضة في ووهان حتى الثامن من أبريل.