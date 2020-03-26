تداول تقلص ساعات التداول

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أعلنت السوق السعودية “تداول” عن قرارها بتقليص ساعات تداول جميع الأوراق المالية المدرجة بشكل مؤقت، ابتداء من اليوم، 26 مارس
وأشارت “تداول” في بيان نشر على موقعها الرسمي إلى ساعات التداول الجديدة التي ستكون بين الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ1 ظهراً.
كما أكدت السوق المالية السعودية في منشورها على “سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية”، مضيفة أنها تتخذ هذه الإجراءات لمصلحة السوق والمتعاملين فيه.
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