الكويت شفاء 6 حالات جديدة من #كورونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الخمیس شفاء 6 حالات جدیدة من المصابین بفیروس

كورونا المستجد (كوفید 19 (ھم 3 مواطنین و 3 مواطنات لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 49 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الست من الفیروس.

وذكر أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال

الیومین المقبلین

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