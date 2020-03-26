وفاة عميل ” إف بي آي ” في ظروف غامضة بإيران

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توفي العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ” إف بي آي ” بوب ليفنسون الذي فقد أثره في إيران في 2007.
وقالت أسرة بوب: ” تلقينا مؤخراً معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتهم، ودفعتنا نحن أيضا، إلى استنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال “.
وقالت الأسرة إنها لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، مشيرة إلى أن وفاته حصلت قبل تفشي وباء كوفيد-19 في إيران.
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