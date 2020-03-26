وظائف شاغرة في وزارة الصحة

فتحت وزارة الصحة، باب استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس والماجستير في ” تقنية الأمن السيبراني ” . وأوضحت الوزارة أن الوظائف بالمسميات التالية: ” مهندس تقنية معلومات أول، واختصاصي تقنية معلومات أول ” . وأشارت إلى أن التقديم بدأ أمس الأربعاء، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــا.

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