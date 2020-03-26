ابتداءً من عصر اليوم.. منع الدخول والخروج من مناطق المملكة

قالت الإدارة العامة للقوات الخاصة لأمن الطرق إنه سيتم ابتداءً من الساعة ‏الثالثة عصر اليوم (الخميس)، وحتى انتهاء مدة منع التجول، منع سكان مناطق ‏المملكة الثلاث عشرة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.‏

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وأوضحت أنه سيتم ‎منع الدخول والخروج من مدينة الرياض، من مراكز ‏الضبط الأمني المتواجدة، بطريق القصيم، وسعد، وطريق ديراب، ‏وصلبوخ سلطانة، والقدية، وطريق الخرج، بالإضافة إلى استحداث نقاط أمنية في كل من طريق الخرج القديم ورماح.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا منع الدخول والخروج في مكة، عند مركز الشميسي ‏بطريق جدة السريع، وطريق جدة القديم، وسبوحة السيل، والكعكية، والكر، ‏والنوارية، والطرق الفرعية الداخلة إلى مكة، وفي المدينة المنورة، عند مراكز الضبط الأمني بطريق مكة (الهجرة)، ‏وطريق ينبع (الفريش)، والقصيم السريع (الحار)، بالإضافة إلى طريق مدينة القصيم القديم‏.

وشددت على أن تعاون المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا سيكون له أثر بالغ في ضمان سلامة الجميع.