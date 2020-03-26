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شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من «كورونا».. أمانة الرياض تتابع التزام البنوك بتعقيم وتطهير ماكينات الصراف الآلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت أمانة الرياض، أنها تتابع التزام البنوك المختلفة، بعمليات تعقيم وتطهير ماكينات الصراف الآلي، وذلك تزامنًا مع موعد صرف الرواتب للمواطنين.
وذكرت أمانة الرياض -عبر حسابها بتويتر- أنها تتابع التزام البنوك بتعقيم أجهزة الصراف الآلية التابعة لها في أنحاء المدينة، ضمن الإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا.
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