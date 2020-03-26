إغلاق كنيسة القيامة بالقدس في إطار مكافحة تفشي كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت كنيسة القيامة بالقدس في إطار تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث أعلنت السلطات تسجيل أول وفاة بكوفيد-19.

وتحتوي كنيسة القيامة على القبر المُقدس، وهو مكان دفن المسيح بحسب المعتقدات المسيحية، وتقع في المدينة القديمة في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقاً.

وأغلقت السلطات الكنيسة بعد الخامسة من عصر الأربعاء، وكان عدد زوار الكنيسة قد تراجع بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة بعدما فرضت السلطات قيوداً على دخول القادمين من الخارج في إطار التدابير المتّخذة للحد من تفشي الجائحة.

وقال المتحدّث باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة وديع أبو نصار، إن المجلس تبلّغ قرار الإغلاق الذي سيستمر أسبوعين، مبدياً أمله بإعادة فتح الكنيسة في أقرب وقت. وأوضح أنّ بعض الكهنة سيستمرون في الصلاة في الكنيسة التي ستكون مغلقة تماماً أمام العامة.

وأضاف: نأمل أن يعاد فتح الكنيسة قبل عيد الفصح، مشيراً إلى أنّ رؤساء الكنائس المعنية ما زالوا يتشاورون بهذا الشأن.

ويأتي قرار إغلاق الكنيسة قبل أقل من عشرين يوماً من عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، والذي يصادف هذا العام في الأسبوع الثاني من إبريل/نيسان، وبعد إغلاق المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين. وهذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها المسجد بقرار من مجلس الأوقاف منذ العام 1967.

ويقع المسجد الأقصى في صلب النزاع «الإسرائيلي» الفلسطيني، وتسيطر القوات «الإسرائيلية» على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

كذلك تم إغلاق الجزء الداخلي من حائط المبكى بينما ظلت باحته الخارجية مفتوحة ولكن أمام عدد محدود من المصلّين.

وحذّرت رئاسة الحكومة «الإسرائيلية» من أنّ «خرق هذه التدابير سيشكل جرماً»، مؤكّدة أن الشرطة أعطيت تعليمات بتطبيق هذه التدابير المفروضة لمدة أسبوع.

وأعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجدّ. وتبلغ حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في الأراضي الفلسطينية 64 بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة.