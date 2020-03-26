بنوك تغلق فروع مراكز التسوق.. و«المركزي» يوجهها بتزويد أجهزة الصراف الآلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجّه المصرف المركزي كافة البنوك العاملة في دولة الإمارات بضرورة تزويد أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة من جميع الفئات والتأكد من وفرتها، وذلك خلال فترة توزيع الرواتب لهذا الشهر، بحسب تعميم اطلعت عليه ”الخليج 365”.

يأتي ذلك تماشياً مع جهود الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وفي وقت قامت البنوك العاملة في الدولة بإغلاق غالبية فروعها في مراكز التسوق، عملاً بقرارات إغلاق مراكز التسوق أمام الجمهور من يوم أمس الخميس وحتى يوم 8 إبريل/نيسان المقبل، باستثناء السوبرماركت والصيدليات وخدمات التوصيل لدى المطاعم.

إغلاق فروع

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وفي رسالة إلى متعامليه، قال بنك الإمارات دبي الوطني إنه قام بإغلاق فروعه كافة في جميع مراكز التسوق في الدولة، من جانبه قال بنك دبي الإسلامي في رسالة مشابهة إنه أغلق فروع البنك في مراكز التسوق في كل الإمارات وهي: 10 في دبي و6 فروع في أبوظبي و3 في الشارقة وواحد في كل من أم القيوين وعجمان.

ودعت البنوك العاملة في الدولة المتعاملين إلى اعتماد الخدمات الرقمية الذكية عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

ودعا المصرف المركزي عملاء البنوك إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية والإلكترونية، وذلك كإجراء احترازي لحماية صحة وسلامة السكّان. وطمأن المركزي واتحاد المصارف العملاء بأن الخدمات المصرفية في الدولة سوف تظل مستمرة على الرغم من ظروف عدم التيقن السائدة بسبب فيروس كورونا.

وطرح المركزي مجموعة من الإرشادات يلزم اتباعها من قبل عملاء البنوك، منها الاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيق الموبايل، واستخدام تقنيات الدفع بدون اتصال ودفعات الموبايل.

إرشادات مهمة على عملاء البنوك اتباعها:

* اشترك في الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيق الموبايل، إذ إن هذه هي أبسط الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة أموالك في أي مكان وفي أي وقت.

* إذا نسيت تفاصيل تسجيل الدخول يمكنك استعادتها ببضع خطوات بسيطة.

* بإمكانك، في العديد من المحال التجارية، أن تستخدم جهاز دفع بدون اتصال، ما يعني أنك لن تكون بحاجة إلى لمس جهاز الدفع الطرفي أو تبادل النقد. أو يمكنك أن تربط بطاقات الائتمان/الخصم الخاصة بك بهاتفك الذكي، أو جهاز يمكّن من إجــراء الدفع بالموبايل.

* تأكد من بقائك منتبهاً لأي شيء مثير للشبهات، بما في ذلك رسائل حول فيروس كورونا يدّعي مرسلوها أنها من البنك الذي تتعامل معه.

* تذكّر دائماً بأننا لا نطلب منك تزويدنا برقمك السرّي، أو كلمة المرور التي تستخدمها، أو تحريك أموال من حسابك.