مناقشات لإقامة أولمبياد طوكيو في يوليو- أغسطس 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة يوميوري اليابانية الخميس إن اللجنة الأولمبية الدولية تتعاون مع اتحادات رياضية لإقامة أولمبياد طوكيو ما بين يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2021 وتأمل في التوصل لقرار في غضون شهر.

وأبلغ جون كوتس رئيس لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية لأولمبياد طوكيو الصحيفة اليابانية، أنه يجب إقامة الألعاب ما بين بطولة ويمبلدون للتنس التي تنتهي في منتصف يوليو 2021 وأمريكا المفتوحة التي تنطلق في نهاية أغسطس/ آب.

ونقلت الصحيفة عن كوتس: نريد التوصل لقرار في غضون أربعة أسابيع. وأشار كوتس، وهو أيضاً رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية، إلى أن موعد إقامة الأولمبياد سيكون معتمداً على تفادي التعارض مع بطولتي العالم للسباحة (16 يوليو/تموز حتى أول أغسطس/آب) وألعاب القوى (من السادس وحتى 15 أغسطس/آب).

من جانبه أشار سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إلى إمكانية تأجيل بطولة العالم في يوجين بولاية أوريجون إلى 2022 إذا اقتضى الأمر.

وأوضح كوتس للصحيفة اليابانية، أنه يأمل في اتباع الترتيبات نفسها وفقاً للخطط في العام المُقبل ومن بينها إقامة الماراثون في مدينة سابورو بدلاً من طوكيو لتفادي ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت اللجنة الأولمبية الأسترالية التقرير الذي نشرته يوميوري وأبلغت رويترز في بيان أن كوتس «عرض وجهة نظر لكنه أكد أن هناك مجموعة من الخيارات المطروحة أمام الجنة الأولمبية الدولية».

ورضخت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية وضغط الرياضيين المتزايد والاتحادات الرياضية حول العالم بالاتفاق لتأجيل الألعاب لمدة عام بحد أقصى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء، إن «كل الخيارات» مطروحة بشأن موعد البطولة من بينها إقامتها قبل بدء فصل الصيف في اليابان.