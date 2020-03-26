«كورونا».. اليد العاملة.. وموسم الحصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادة يبشر الهليون الذي يقدم في الأطباق الألمانية والأوروبية، بقدوم الربيع، لكن هذه السنة قد يصبح هذا النوع من الخضار نادرا نظرا لنقص العمال الموسميين بسبب القيود المفروضة على التنقلات مع انتشار وباء كورونا المستجد.

تقليديا، يأتي هؤلاء العمال من أوروبا الشرقية. وقد منعت المانيا يوم الأربعاء هؤلاء العمال من دخول أراضيها على الرغم ن اعتراض المنظمات الزراعي في البلاد.

ويقول توماس سيرينغ، المستثمر الزراعي في بيليتس، البلدة الواقعة بالقرب من برلين والمعروفة بزراعة الهليون «حاليا ليس لدينا سوى عشرة عمال، لكننا نحتاج إلى ستين عاملا بدوام كامل لحصاد كل شيء».

حقول خالية

ويضيف الرجل الذي أقفرت حقوله عمليا منذ أيام «الوضع مثير جدا للقلق بالنسبة إلينا نحن المزارعين حاليا».

ويقوم بضعة عمال موسميين في أماكن متفرقة من مزرعته التي تمتد على مساحة 900 هكتار، بجمع الهليون وتغطيتها بأكياس بيضاء قبل إخراجها من الأرض في الأيام المقبلة.

ولا يمكن للعمال الموسميين الذين يأتي معظمهم من رومانيا، اليوم الوصول عن طريق البر إلى ألمانيا بعد إغلاق الحدود النمساوية والمجرية الذي تقرر في الأسابيع الأخيرة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد، وبعد القرار الألماني الأخير.

لكن وضع هذه المزرعة ليس فريدا. فنصف نحو خمسة آلاف عامل موسمي ينشطون عادة في هذه المنطقة في هذه الفترة من العام موجودون حاليا في المنطقة، كما تقول منظمات محلية ومزارعون.

ويقول الأمين العام لأكبر منظمة زراعية في ألمانيا (أو دي اف) أودو هيرمرلينغ أن ألمانيا تستقبل كل سنة حوالى 300 ألف عامل موسمي أجنبي لقطاعها الزراعي يأتي معظمهم من رومانيا وبولندا.

ويفترض أن يؤمن المزارعون محاصيل زراعات عديدة من الخضار والفاكهة الأساسية في الأسابيع المقبلة بينها الهليون والفراولة.

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سويسرا والنمسا

وتواجه دول أوروبية عدة هذه المشكلة مع وصول الربيع وهي تطال كل أنواع المحاصيل.

في سويسرا، حيث أصبح ينبغي على العمال الموسميين الحصول على تصاريح إقامة ليتم استخدامهم، تشعر المنظمات الزراعية بالقلق. ويعمل نحو 33 ألف أجنبي كل سنة في حقول البلاد.

في النمسا، أطلقت الحكومة منصة لتوظيف الذين فقدوا عملهم بسبب وباء كورونا المستجد، من أجل استخدام عمال زراعيين موسميين.

أما في ألمانيا وللالتفاف على هذه الصعوبات، فقد قرر بعض مستثمري المزارع شراء بطاقات سفر بالطائرة لعمالهم الموسميين.

لكن رئيس رابطة مزراعي الهليون في بيليتس يورغن ياكوب قال أن «بعضهم لا يسمح لهم بدخول الأراضي على الرغم من تصاريح العمل الصالحة التي يحملونها».

ولم يعد أصحاب المزارع يترددون في زيادة الأجور لجذب عمال موسميين.

وتقول إيميسي مولنار، المسؤولة في شركة رومانية ترسل عمالا موسميين خصوصا إلى ألمانيا وهولندا، «بالنسبة لمنتجي الهليون، يقدم شركاؤنا خصوصا ضعف الأجر المحدد عادة وشروط إيواء جيدة جدا وطعاما حتى لا يخرج عمالنا مطلقا».

وتضيف أن «الحاجة إلى اليد العاملة كبيرة جدا حاليا، وشركاؤنا يحتاجون إلى مئات الأشخاص»، بينما في رومانيا «يحتاج الناس إلى وظائف».

عمال اللجوء

في مواجهة هذا الوضع، طرحت وزيرة الزراعة الألمانية فكرة توظيف عمال مطاعم عاطلين عن العمل وكذلك طالبي لجوء لمساعدة المزارعين.

وقالت إن القطاع الزراعي يحتاج إلى «ثلاثين ألف عامل موسمي» فورا و«85 ألفا في أيار/مايو».

لكن المزارعين يخشون أن يطول أمد التدريب على العمل.

ويقول توماس سيرينغ «إذا كان علي توظيف خمسة ألمان مقابل روماني أو بولندي تم تدريبه منذ سنوات، فالأمر لا يستحق التفكير».

في فرنسا، أطلق وزير الزراعة ديدييه غيوم الثلاثاء نداء إلى «جيش من الرجال والنساء» الذين «لم يعد لديهم نشاط» بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، «للالتحاق بجيش الزراعة الفرنسية الكبير» الذي تنقصه هو أيضا يد عاملة.