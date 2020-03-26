مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على خطة تحفيز الاقتصاد ويحيلها لمجلس النواب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، بإجماع أعضائه الحاضرين خطة «تاريخية» بقيمة أكثر من تريليوني دولار لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19 التي حصدت حتى اليوم أرواح أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة.

والخطة المدعومة من الرئيس دونالد ترامب هي ثمرة مفاوضات شاقة بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ولا تزال بحاجة لإقرارها في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في جلسة تصويت مقرّرة الجمعة، قبل أن يحيلها الكونجرس إلى الرئيس لنشرها.

وأقرّت الخطّة بإجماع أعضاء الكونجرس الحاضرين وعددهم 96 سناتوراً.

وأتى هذا التصويت الحاسم في وقت بلغ فيه عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة 1031 وفاة بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبرياً إصابتهم بالوباء في هذا البلد حوالي 70 ألفاً، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز. وقبيل التصويت شدّد زعيم الأقليّة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على أهمية هذه الخطة للمتضرّرين من الوباء. وقال: دعونا نقول لهم الليلة، إنّ المساعدة في طريقها إليهم، وإنّهم ليسوا وحدهم، وإنّ هذا البلد وهذا المجلس وهذه الحكومة موجودون جميعاً من أجلهم في وقت الحاجة الشديدة.

وأضاف: دعونا نعدّ هذه الحكومة للعمل.

وبعد إقرارها في مجلس الشيوخ، انتقلت الخطة الآن إلى مجلس النواب حيث أعلن أحد قادته الديمقراطيين، أنّه يتوقّع التصويت عليها الجمعة، لكي تحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليها ونشرها.

وتتضمّن هذه الخطة الهائلة دفعات نقدية مباشرة للملايين من دافعي الضرائب الأمريكيين المتضرّرين من الجائحة، وتصل قيمة هذه الدفعات إلى 3400 دولار للأسرة المتوسّطة المكوّنة من أربعة أفراد.

كما تنصّ الخطة على تقديم حوالي 500 مليار دولار على شكل منح وقروض للشركات الصغيرة والصناعات الأساسية، ما يصل إلى 50 مليار دولار ستخصّص لشركات الطيران وموظفيها.

و100 مليار دولار لتوفير معدّات طبية للمستشفيات والمرافق الصحية، هي اليوم بأمسّ الحاجة إليها، كما توسّع بشكل كبير من إعانات البطالة لمساعدة العمال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ أو تم تسريحهم خلال الأزمة.