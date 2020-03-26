شكرا لقرائتكم خبر عن طيّاران يهربان من قمرة القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلق طياران نافذة قمرة القيادة، بعد أن سمعا بإصابة ركاب على متن الرحلة الجوية بفيروس «كورونا».
وصعد طيارا «طيران آسيا» إلى النافذة ومنها إلى مجموعة من السلالم كانت بجانب الطائرة التي كانت متوقفة في العاصمة الهندية، نيودلهي، بينما ظل بقية الركاب والطاقم على متن الطائرة. وأظهرت صور نشرها موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية أحد الطيارين وهو يقف خارج الطائرة فوق السلالم بينما يمرر الآخر الأمتعة عبر النافذة المفتوحة.
وبعد ذلك، ظهر الطيار وهو يتسلق إلى النافذة ويخرج منها على السلالم الموضوعة بجانب الطائرة، وبعدها تم التأكد من أن إصابة ركاب بكورونا كانت مجرد شائعة.
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