دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف تقوم بتسريع شبكة الواي فاي أثناء عملك من المنزل؟

في ظل الإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها العديد من الدول لمكافحة فيروس كورونا، تم إلزام السكان بالعمل من منازلهم لمنع انتشار العدوى، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة الضغط على شبكات الإنترنت اللاسلكية أو الواي فاي.

طريقة سهلة لتسريع شبكة الواي فاي خلال عملك من المنزل

وقد كشفت تقارير تقنية حديثة عن طريقة سهلة يمكن من خلالها تسريع شبكة الواي فاي أثناء العمل في المنزل، والتي من شأنها رفع كفاءتها ومساعدة الأشخاص على إنجاز أعمالهم بشكل أسرع.

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وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فمن الضروري تجنب استخدام الميكروويف في ذات الوقت الذي تُستخدم فيه شبكة الواي فاي، خاصة عند إجراء مكالمات فيديو أو مشاهدة مقاطع فيديو عالية الجودة.

وأوضحت أن أفران الميكروويف تقوم بإبطاء إشارات شبكة الواي فاي بشكل كبير، مما يجعلها أكثر عرضة لتعطيل العمل من المنزل.

أجهزة منزلية تؤثر على سرعة الواي فاي

ولفتت التقارير أيضاً إلى أن الهواتف اللاسلكية والكمبيوتر ومصابيح الهالوجين وشاشات الأطفال وأجهزة التليفزيون الذكية ومكبرات الصوت الستريو من الممكن أن تؤثر كذلك على جودة إشارات الواي فاي، خاصة إذا كانت قريبة من مكان الراوتر.

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شبكات الإنترنت تعاني بسبب كورونا

وأضافت أن شبكات الإنترنت بشكل عام تتعرض هذه الأيام لضغط متزايد، مع اضطرار الملايين من الناس للعمل من منازلهم، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول لمنع تفشي فيروس كورونا.

ولأن أغلب العائلات تعمل من منازلها هذه الأيام ومعها أطفالها بسبب تعليق الدراسة في معظم الدول، فإن الآباء والأمهات يضطرون للسماح لأطفالهم باستخدام شبكة الإنترنت لأغراض ترفيهية، لإبقائهم مشغولين حتى لا يتعطلوا عن أعمالهم.المزيد:

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