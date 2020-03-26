الرئيس اللبناني يدعو مواطنيه إلى التزام المنزل منعا لتفشي كورونا

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، جميع المواطنين اللبنانيين إلى التزام الحجر المنزلي والبقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الرئيس اللبناني في رسالة وجهها، اليوم الأربعاء، إلى اللبنانيين بمناسبة عيد بشارة السيدة العذراء، إن هذه المناسبة تأتي لتأكيد ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية هي الدرع الحامي للبنان وشعبه في المحن والصعاب.
وأشار إلى أن التوافق اللبناني على جعل عيد بشارة السيدة العذراء بما يحمل من معان روحية وإنسانية، يمثل رسالة جامعة مسيحية - إسلامية "نرفعها من لبنان للعلي القدير، آملين أن تلتقي شعوب الأرض مع الخيرين حيثما كانوا لدرء خطر وباء الكورونا الفتاك عن البشرية، فتعود دورة الحياة في أقرب وقت إلى طبيعتها".
يُذكر أن لبنان أعلن تسجيل 304 حالات إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.
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