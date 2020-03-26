وفاة وزير الدفاع السوداني جمال عمر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر صباح الأربعاء، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية. وأوضحت الوكالة أن المعلومات الأولية أفادت بوفاة عمر إثر إصابته بذبحة صدرية أثناء زيارته دولة جنوب السودان. وكان عمر يشارك في مفاوضات السلام في جوبا بين الحكومة في جنوب السودان والحركات المسلحة. ووزير الدفاع الراحل عضو في مجلس السيادة السوداني، الذي يدير شئون البلاد طبقا لاتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

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