مصري في السعودية بعد وفاة أول حالة كورونا: الخوف تسلل لنا والقادم مرعب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

بعد إصابة العديد من الحالات، أعلنت المملكة العربية السعودية أول حالة وفاة بفيروس كورونا فيها وهي لمقيم أفغاني يبلغ من العمر 51 عاما، وفقًا لما قال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، وأضاف أن صحة الرجل الأفغاني كانت قد تدهورت سريعا بعد نقله إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات في المدينة المنورة وأنه فارق الحياة مساء الاثنين.

وزارة الصحة في السعودية، أعلنت ارتفاع عدد المصابين اليوم، حت وصلوا إلى 767 حالة كورونا، من مختلف الجنسيات، لذا تواصلت "الوطن"، مع أحد المصريين المقيمين هناك لينقل الصورة من هناك عقب الإعلان عن وفاة أول حالة.

حظر التجول أجبر الجميع أن يلتزم بيته، وفقًا لما قاله محمد جمال، المصري المقيم في مدينة الرياض، لافتًا إلى أن العاصمة السعودية، أصبحت خالية الشوارع، وتبدل حالها تماما، بسبب انتشار فيروي كورونا هناك بشكل سريع.

وأضاف "جمال"، أن حالة الوفاة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، سببت في تسلل المزيد من الخوف والذعر لسكان المملكة، "الناس كانت خايفة من حدوث وفيات، لأن الإجراءات هتبقى أكبر، وهيوري للناس مدى خطورة الوضع وإن اللي جاي مرعب".

Advertisements

كما أشار العامل بأحد المطاعم، إلى أن العمل تأثر كثيرًا بعد قرار حظر التجول الذي أعلنته وزارة الداخلية السعودية، مع إجراءات مغلظة للمخالفين، "مبقاش في تجمعات خالص والدنيا فاضية". © متوفر بواسطة الوطن Image may contain: Gemy Pompo, smiling

فيما أوضح صاحب الـ28 عامًا، أن: "زباين المطعم قليلين وعندهم خوف وحرص ووعي من الفيروس، ومفيش زحمة غير في أسواق السوبر ماركت الكبيرة هي اللي فيها ناس كتير، مع العلم إن أي مكان هنا عشان تدخله لازم تعقم نفسك".

وأكد أن عدد ساعات العمل تقلص وأصبح من الساعة 11 صباحا إلى 6 مساءًا، ويطبق الحظر منذ السابعة، فيما أن 80% من قوة العمالة أصبحت تلتزم بيتها، بينما مُنع الأكل داخل المطاعم واقتصر على "الدليفري" فقط.

وتابع: "اللي عليه مديونات هتترحل وهيجدولوا الضرائب، لحين انتهاء الأزمة.. أكتر الأماكن المصابة هي جدة بحكم المطار الموجود فيهات، والرياض بعدها".