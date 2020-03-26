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وفاة وزير الدفاع السوداني

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وزير الدفاع السوداني جمال عمر. أرشيف دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزير الدفاع السوداني جمال عمر. أرشيف أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوفاة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية.

وتوفي وزير الدفاع السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان، حسبما ذكر مراسلنا.

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جدير بالذكر أن الفريق أول عمر كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.

وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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