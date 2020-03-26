وفاة وزير الدفاع السوداني

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزير الدفاع السوداني جمال عمر. أرشيف

وتوفي وزير الدفاع السوداني في جوبا عاصمة جنوب السودان، حسبما ذكر مراسلنا.

السودان.. لقطات للتاريخ

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جدير بالذكر أن الفريق أول عمر كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.

وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.