الرزاز يتفقد عملية توزيع الخبز على المواطنين من خلال باصات عمّان.. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

تفقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، صباح الثلاثاء، عملية توزيع الخبز على المواطنين من خلال باصات عمّان.

وتواصل الرزاز مع المواطنين وعاملي الامانة الذي يقومون بتوزيع الخبز على الاردنيين، للتاكد من وصول مادة الخبز لجميع السكان.

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هذا وبدأت أمانة عمان صباح الثلاثاء، بإيصال مادة الخبز للمواطنين في منازلهم، من خلال 190 حافلة تتبع شركتي رؤية عمان والمتكاملة، وذلك حسب الآليات التي أعلنت عنها الحكومة ليلة أمس.

وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في تصريحات صحفية إن الباصات جميعها معقمة تعقيما كاملا، مؤكدا ان جميع الموزعين المرافقين للباصات، ومندوبين عن: منطقة الامانة وعن المخبز، اضافة الى مندوب أمني، مزودون ومجهزون بكل وسائل السلامة العامة حفاظا على صحة المواطنين.

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وأشار إلى ان كل حافلة تحمل الف ربطة خبز، وستنهي عملية التوزيع عند الساعة الخامسة مساء.

وبين ان المواطنين الذين لا يملكون ثمن الخبز سيتم اتباع برنامج أعدته الحكومة لتوزيع الخبز عليهم من خلال الحكام الاداريين وضمن القوائم الموجودة لديهم.

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