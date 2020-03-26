شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخى على المنطقة الخضراء وسط بغداد.. وإطلاق صافرات الإنذار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بتعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد الى قصف صاروخى، وقال المصدر فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن :"صاروخى كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".
وأضاف المصدر أن "صافرات الإندار أطلقت في المنطقة".
يذكر أن المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الأمريكية والبريطانية تتعرض بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون.
يشار إلى أن فرنسا، قررت أمس الأربعاء، سحب كل قواتها من العراق حتى إشعار آخر بسبب تفشى فيروس كورونا، كما أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، سحب قواتها العسكرية العاملة فى العراق، مؤقتًا نتيجة التهديدات الأمنية وانتشار فيروس كورونا، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية أمس الأربعاء، إن طائرة عسكرية إيرباص A-319 هبطت مع ثلاثين من أعضاء فرقة العمل الرابعة لجيش جمهورية التشيك فى العراق، بمدينة براغ.
ومن جهته قال قائد مقر العمليات الميجر جنرال جوزيف كوبيكو إننا نسحب قواتنا مؤقتاً بسبب انخفاض كبير في مهامها العملياتية، مبيناً أن ذلك يرجع إلى التهديدات الأمنية ووباء فيروس كورونا، وإعادة الهيكلة.
وكان وزير الصحة والبيئة في العراق الدكتور جعفر صادق علاوى، قد أعلن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال وزير الصحة العراقى في بيان صحفى، إن العدد الكلي للإصابات المؤكدة في العراق 346، و29 حالة وفاة، بالإضافة إلى شفاء 89 مصاب.
وناشد وزير الصحة العراقى كافة المواطنين والذين يشكون من أعراض انفولنزا إلى مراجعة اقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم حيث إن اغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة الذهاب إلى المؤسسة الصحية مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه .
وأكد أن وزارة الصحة تواصل اتباعها للوائح الصحية الدولية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها والملامسين وتدعو الوزارة كافة الجهات الى الالتزام بأوامر لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعلى محاسبة الجهات المخالفة.
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