شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخى على المنطقة الخضراء وسط بغداد.. وإطلاق صافرات الإنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس، بتعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد الى قصف صاروخى، وقال المصدر فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن :"صاروخى كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأضاف المصدر أن "صافرات الإندار أطلقت في المنطقة". يذكر أن المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الأمريكية والبريطانية تتعرض بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون.

يشار إلى أن فرنسا، قررت أمس الأربعاء، سحب كل قواتها من العراق حتى إشعار آخر بسبب تفشى فيروس كورونا، كما أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، سحب قواتها العسكرية العاملة فى العراق، مؤقتًا نتيجة التهديدات الأمنية وانتشار فيروس كورونا، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية أمس الأربعاء، إن طائرة عسكرية إيرباص A-319 هبطت مع ثلاثين من أعضاء فرقة العمل الرابعة لجيش جمهورية التشيك فى العراق، بمدينة براغ.