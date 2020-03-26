التجارة تنصح بالتسوق صباحًا من 6 إلى 11

نصحت وزارة التجارة بالتسوق في الفترة الصباحية؛ مؤكدة أن هذا الأمر يخفف من حدة الازدحام.

وقالت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”: #التسوق_في_الصباح من الساعة الـ6 وحتى 11 صباحًا، يخفف من الازدحام، كن شريكنا في مكافحة انتشار #كورونا.. كما يمكنك التسوق عبر التطبيقات الإلكترونية في أي وقت.

وكانت الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة قد وقفت على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، التي شملت البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك والمخابز ومحطات الوقود؛ لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وأكدت الوزارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع التموينية والضرورية.

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وبإمكان المستهلكين استخدام التطبيقات الإلكترونية للتوصيل خلال فترة منع التجول، وطلب كل ما يحتاجونه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات.

وحثت وزارة التجارة المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية؛ لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول أيضًا، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وامتثالًا لأوامر القيادة الرشيدة.

وأكدت “التجارة” أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.