إعلان الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا؛ بسبب فيروس كورونا المستجد؛ مشيرًا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

وأكد ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية أزمة مواجهة كورونا، أن حزمة التحفيز أمام الكونجرس هي الأكبر في تاريخ البلاد؛ مضيفًا أنه “إذا اضطررنا للعودة إلى الكونجرس لمساعدات إضافية سوف نفعل”.

وتابع: “مشكلتنا الأكبر هي نيويورك في مجال مكافحة كورونا. ينتظرنا الكثير من العمل لمكافحة هذا الوباء”.

ووفق “سكاي نيوز”، شدد الرئيس الأمريكي على إبقاء الشركات الأمريكية قوية ومستمرة في العمل؛ موضحًا: “نركز حاليًا على دعم الشركات الأمريكية”.

واعتبر ترامب أن تأجيل أولمبياد طوكيو كان قرارًا صائبًا من الحكومة اليابانية.