يوتيوب يحارب كورونا بخفض دقة الفيديوهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تستمر إدارة موقع يوتيوب YouTube في بذل كل الجهد وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، فيما يخص جميع المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا والوسائط المتعددة، وفقا للعين.



فبحسب موقع engadget.com أعلنت إدارة موقع مقاطع الفيديو الأشهر عالميا أنها مستمرة وللشهر الثاني على التوالي في عرض جميع المقاطع المصورة بجودتها العادية ،مع إتاحة الفرصة إلى تعديل وترقية الجودة يدويا من قبل مستخدمي الموقع بحسب الرغبة.

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وأوضحت إدارة يوتيوب YouTube بأن تلك الخطوة تأتي تزامنا مع قيام منصات البث الأخرى بالإجراء نفسه، استجابة لطلب الحكومات حول العالم والاتحاد الأوروبي في تخفيف الضغط والعبء على شبكة الإنترنت الدولية، وهو ما سيجعلها أقل عرضة للتعرض لأي أزمات في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به العالم.

والجدير بالذكر أن وجود ملايين البشر داخل منازلهم لقضاء فترة العزل الصحية للوقاية من فيروس (كوفيد -19) من الأمور التي جعلت نسب مشاهدة موقع يوتيوب YouTube تصل إلى ذروتها، وهو ما قد يتسبب في حدوث خلل لشبكات الإنترنت.