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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوتيوب يحارب كورونا بخفض دقة الفيديوهات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تستمر إدارة موقع يوتيوب YouTube في بذل كل الجهد وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، فيما يخص جميع المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا والوسائط المتعددة، وفقا للعين.
فبحسب موقع engadget.com أعلنت إدارة موقع مقاطع الفيديو الأشهر عالميا أنها مستمرة وللشهر الثاني على التوالي في عرض جميع المقاطع المصورة بجودتها العادية ،مع إتاحة الفرصة إلى تعديل وترقية الجودة يدويا من قبل مستخدمي الموقع بحسب الرغبة.
وأوضحت إدارة يوتيوب YouTube بأن تلك الخطوة تأتي تزامنا مع قيام منصات البث الأخرى بالإجراء نفسه، استجابة لطلب الحكومات حول العالم والاتحاد الأوروبي في تخفيف الضغط والعبء على شبكة الإنترنت الدولية، وهو ما سيجعلها أقل عرضة للتعرض لأي أزمات في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به العالم.
والجدير بالذكر أن وجود ملايين البشر داخل منازلهم لقضاء فترة العزل الصحية للوقاية من فيروس (كوفيد -19) من الأمور التي جعلت نسب مشاهدة موقع يوتيوب YouTube تصل إلى ذروتها، وهو ما قد يتسبب في حدوث خلل لشبكات الإنترنت.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.