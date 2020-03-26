شركة شاومي تطلق هاتف Redmi Note 9S بكاميرا رباعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي Redmi Note 9S الجديد، بكاميرا رباعية ومعالج كوالكومSnapdragon 720G.



وأوضحت الشركة الصينية أن الجهاز الجديد يزخر بشاشة قياس 6.67 بوصة وتعمل بدقة 2400 x 1080بيكسل، وتشتمل اللوحة المدمجة على ثقب يتم فيه إخفاء الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

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وتروج شركة شاومي لهاتفها الذكي الجديد من خلال نظام كاميرا رباعية على الجانب الخلفي، ويعمل المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، والكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، وتعمل الكاميرا الرابعة المسؤولة عن احتساب بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وينبض بداخل هاتف شاومي Redmi Note 9S الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 720G، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت بواسطة بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطارية بسعة 5020 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي للاستخدام المكثف طوال اليوم دون مشاكل، ويتم إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 18 وات بواسطة الشاحن المرفق.

وأعلنت شركة شاومي عن طرح هاتفها الذكي Redmi Note 9S الجديد بتكلفة تبلغ 250 دولارا.