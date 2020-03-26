"كورونا" يصيب 4 أطباء بتونس ويضع أكثر من 100 عامل طبي فى الحجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عضو لجنة متابعة خطة التصدى لفيروس "كورونا" المستجد فى تونس عثمان الجلولى، بلوغ عدد الإصابات بالفيروس لدى الأطباء من مختلف الاختصاصات إلى 4 إصابات على الأقل، وخضوع أكثر من 100 فرد طبي وشبه طبي في القطاعين العام والخاص إلى الحجر الصحي.
وقال الجلولي وهو كاتب عام لجامعة الصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، "لدينا ما يفوق 100 شخص طبي وشبه طبي خضعوا للحجر الصحي، مبينا أنه تم وضع البعض من هؤلاء الأشخاص في مراكز تم تخصيصها لهم من وزارة الصحة، في حين تم عزل الآخرين في منازلهم من أجل الحد من انتشار العدوى".
وبالنسبة إلى إمكانية غلق أقسام طبية في بعض المستشفيات العامة والخاصة التي تبين إصابة عدد من العاملين بها بفيروس كورونا المستجد، قال عثمان الجلولي إنه لن يتم إغلاق تلك الأقسام الطبية نهائيا وإنما سيجري تعقيمها بالكامل ثم القيام بتحاليل للتثبت من خلوها من فيروس كورونا لتعود إلى نشاطها المعهود.
وأشار إلى أن الجامعة العامة للصحة تقوم بجهودها من أجل تمكين المؤسسات الصحية من وسائل حماية أفرادها الطبية والشبه الطبية والمرضى وفق معايير منظمة الصحة العالمية، داعيا إلى توسيع رقعة التحاليل المخبرية لتقصي فيروس كورونا، لا سيما في أوساط الإطارات الطبية والشبه الطبية.
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