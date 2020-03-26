شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تغلق وسائل النقل العام وتقيد التحرك من مساء الخميس إلى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء إن الإمارات ستفرض قيودا على حركة النقل والأشخاص اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 26 مارس إلى السادسة صباح يوم الأحد 29 مارس وذلك لتعقيم وسائل النقل العام والمنشآت العامة. وأهابت وزارتا الصحة والداخلية بالمواطنين البقاء في منازلهم طوال هذه الفترة وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل الطاقة والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع المياه وقطاع المطارات والمشاريع الإنشائية.

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