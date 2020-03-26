شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب إلى 225 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب ارتفع بواقع 55 حالة خلال 24 ساعة، ليصل إلى 225.
وأضافت الوزارة أن هناك حالة وفاة سادسة، وهو مغربي (65 عاما)، كان يعاني من أمراض مزمنة. وما زالت الدارالبيضاء تتصدر الترتيب في عدد الإصابات، تليها الرباط وسلا والقنيطرة، ثم فاس ومكناس.
واتخذ المغرب عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس، منها إغلاق المدارس وحظر التجمعات، كما فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الحالي، وتمتد إلى 20 أبريل المقبل، وحظر الرحلات الجوية الدولية والمحلية، والتنقل بين المدن.
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