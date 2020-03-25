السعودية وكوريا الجنوبية تتجهان للتعاون في الصناعات العسكرية

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة اتفاق مع ثلاث شركات تابعة لمجموعة هانوا الكورية الجنوبية الضخمة، وهي شركة هانوا Hanwha Corporation، وشركة هانوا للدفاع Hanwha Defence، وشركة هانوا للأنظمة Hanwha Systems، وذلك بهدف بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك في المملكة، في خطوة لتعزيز التزامها بتوطين التصنيع العسكري السعودي.

ووقع مذكرة الاتفاق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير ، و الرئيس التنفيذي لشركة هانوا للدفاع Hanwha Defence سونغ سو لي والذي يمثل شركات هانوا.

ومن المقرر أن يتأسس المشروع المقترح كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحت اسم مبدئي هو "شركة سامي-هانوا لأنظمة الذخائر" وأن تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، كما سيتم التركيز في المراحل الأولية من المشروع على تصنيع وبيع الذخائر داخل المملكة .

كما سيتم خلال المراحل اللاحقة للمشروع المشترك، تقييم إمكانية تعزيز القدرة التقنية للمشروع وتوسيع خطوط الإنتاج لتشمل الذخائر والأسلحة، والصواريخ، وأنظمة المدفعية، ومركبات القتال "الاشتباك"، وأنظمة الدفاع، والأنظمة البحرية، بالإضافة الى أنظمة القيادة والسيطرة والاتـصالات والحاسب الآلي والاستخبارات C4I، وأنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ISR.

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شراكة استراتيجية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية قوله إن الاتفاقية تهدف الى تعزيز الصناعات الجوية والعسكرية في المملكة، مشيراً الى أن الجهود الكبيرة التي بذلتها شركات هانوا على مدى أكثر من 60 عاماً أسهمت في توطين المنتجات الدفاعية المستوردة من الخارج في تحقيق الاكتفاء الذاتي عسكرياً لجمهورية كوريا وتعزيز نموها الاقتصادي، كما تشكل أذرع هانوا الثلاث شريكاً استراتيجياً بالنسبة لنا في مساعينا الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيعود بالنفع الكبير على اقتصاد المملكة.

من جانبه، قال سونغ سو لي الرئيس التنفيذي لشركة هانوا للدفاع: "لقد عملنا جاهدين للتوصل إلى هذا التعاون المشترك في سبيل توطين مجموعة واسعة من منتجات ’هانوا‘ الدفاعية، وذلك بدءاً من الذخائر، مروراً بالأنظمة الأرضية، ووصولاً إلى الإلكترونيات الدفاعية، ونحرص في ’هانوا للدفاع‘ كل الحرص على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وسنعمل عن كثب مع كل من الحكومتين الكورية الجنوبية والسعودية والشركات المحلية، لنقل التقنية ومشاريع التنمية المشتركة إلى المملكة كلما أُتيحت الفرصة لنا".

الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية والسعودية قد وقعتا الأربعاء الماضي، اتفاق تعاون بقيمة 8 مليارات دولار خلال أول زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سيول.