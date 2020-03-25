الأمير محمد بن سلمان يزور متحف هيروشيما

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"الخليج 365" من الرياض: قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة متحف هيروشيما التذكاري للسلام ، اليوم الأحد، وذلك على هامش ترؤسه وفد السعودية في قمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وتجول ولي العهد السعودي في أرجاء المتحف حيث شاهد عرضاً مرئياً لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة في عام 1945م، وما خلفته من دمار شامل.

كما شاهد صوراً تبين تاريخ مدينة هيروشيما في السابق وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.

عقب ذلك، توجه ولي العهد إلى صالون المتحف، حيث التقى إحدى الناجيات من القنبلة التي سردت مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقع في سجل زيارات المتحف.

جلسة مباحثات

وقد عقد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في وقت سابق اليوم، تناولا خلالها آفاق التعاون بين البلدين، وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، في المجالات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أنه جرى خلال اللقاء - الذي جاء على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا باليابان - بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وأكد ولي العهد السعودي أن العلاقات بين المملكة واليابان تاريخية، مشيرًا إلى ما تحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي، معربا عن شكره لرئيس الوزراء الياباني على إدارته الناجحة للقمة.

من جانبه، أشاد آبي بما تشهده السعودية من تقدم وفق رؤية المملكة 2030 ، مؤكدا حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة، وكذا التعاون في سبيل إنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة.

الجدير بالذكر أن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر من هذا العام، مؤكدا العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة، وبخاصة أعضاء الترويكا، دولتي اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.