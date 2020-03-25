مصر.. ارتفاع وفيات كورونا لـ21 والإصابات لـ456

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا، و54 إصابة، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 21 وفاة، و456 إصابة.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "حالة الوفاة الجديدة لمواطن من محافظة المنوفية (دلتا النيل) يبلغ من العمر 63 عاما".

وأضافت: "حالات الإصابة الجديدة لمصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا".

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 461 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزد عن 20 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 113 ألفا.

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