الحكومة الليبية تعلن سيطرتها على مواقع متقدمة جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأربعاء، سيطرتها على مواقع متقدمة جديدة، وأسر عدد من مليشيات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في أكثر من محور، جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في إيجاز صحفي للناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وأوضح قنونو أن قواتهم "نفذت عملية نوعية ناجحة، ضربت عمق قاعدة الوطية الجوية (جنوب غربي طرابلس)، وأدت للقبض على عدد من المسلحين والمرتزقة، كما غنمت عتادا حربيا وذخائر، ودمرت مركبات عسكرية من بينها مدرعات إماراتية".

وأشار المتحدث إلى أن غرفة عمليات بركان الغضب، أطلقت فجر اليوم (الأربعاء) عملية عاصفة السلام، والتي تستهدف مواقع ومنصات إطلاق القذائف المدفعية التي طالت العاصمة خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن القصف المدفعي العشوائي على العاصمة طرابلس مستمر طيلة الأيام الثلاثة الماضية، وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ممن "التزموا بإجراءات الحجر الصحي داخل منازلهم، امتثالا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص".

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وأشار قنونو إلى أن مليشيات حفتر "حاولت اليوم (الأربعاء) في قصفها المدفعي استهداف جهاز الإسعاف ومخازن تابعة لجهاز الإمداد الطبي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت قوات الوفاق سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية.

وقاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، تعتبر أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات موالية لحفتر بقيادة إدريس مادي، في 2014، واتخذت منها مركز قيادة العمليات الغربية، ونقطة تحشيد للقوات القادمة من الشرق، والأخطر من ذلك استعملت في عمليات قصف طرابلس ومختلف الجبهات في المنطقة الغربية.

ورغم إعلانها، السبت، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر تخرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.