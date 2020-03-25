لبنان.. وفاة جديدة بكورونا ترفع العدد إلى 6

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365
أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، الأربعاء، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد إلى 6.
وقال المستشفى، في بيان: "مصاب توفى في وحدة العناية الفائقة، وامتثل 4 للشفاء، ما رفع عدد حالات الشفاء إلى 20".
وأضاف: "مجموع الحالات التي ثبتت مخبريًا إصابتها بفيروس كورونا وعُزلت في منطقة العزل الصحي بالمستشفى وصل إلى 69 حالة، بينها 9 حالات نُقلت من مستشفيات أخرى".
ووصف المستشفى وضع المصابين بأنه "مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين إلى 333، إثر تسجيل 29 إصابة جديدة.
وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 459 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد على 20 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 113 ألفًا.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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