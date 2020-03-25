قضاة السودان يبدأون إضرابا مفتوحا

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365



أعلن قضاة السودان، الأربعاء، الدخول في إضراب عن العمل، احتجاجا على تعرض قاض لاعتداء بالضرب من قبل عناصر يتبعون للجيش السوداني.



وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن القضاة بكافة درجاتهم دخلوا في إضراب عن العمل، ابتداء من ظهر الأربعاء حتى إشعار آخر.



وأوضحت أن الإضراب، يأتي احتجاجا على تعرض قاض بمحكمة مدينة الفاو بولاية القضارف (شرق) للاعتداء من قبل قوة تتبع للجيش السوداني.



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وقال إسماعيل إدريس سليمان، المشرف على السلطة القضائية وقاضي المحكمة العامة، إن الاعتداء تم من قبل قوة بقيادة ضابطين بالجيش على القاضي رغم توضيحه لهم بأنه قاض.

ويقدر عدد القضاة في السودان بنحو ألف قاض، استنادا لمعطيات رسمية سابقة.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي

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