الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365
أعلن قضاة السودان، الأربعاء، الدخول في إضراب عن العمل، احتجاجا على تعرض قاض لاعتداء بالضرب من قبل عناصر يتبعون للجيش السوداني.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن القضاة بكافة درجاتهم دخلوا في إضراب عن العمل، ابتداء من ظهر الأربعاء حتى إشعار آخر.
وأوضحت أن الإضراب، يأتي احتجاجا على تعرض قاض بمحكمة مدينة الفاو بولاية القضارف (شرق) للاعتداء من قبل قوة تتبع للجيش السوداني.
وقال إسماعيل إدريس سليمان، المشرف على السلطة القضائية وقاضي المحكمة العامة، إن الاعتداء تم من قبل قوة بقيادة ضابطين بالجيش على القاضي رغم توضيحه لهم بأنه قاض.
ويقدر عدد القضاة في السودان بنحو ألف قاض، استنادا لمعطيات رسمية سابقة.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قضاة السودان يبدأون إضرابا مفتوحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.