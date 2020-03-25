تونس.. "هيئة وطنية" لمجابهة كورونا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، تأسيس هيئة وطنية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في زيارة الفخفاخ إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة (تابعة لوزارة الداخلية)، الأربعاء، حسب تسجيل بثه راديو موزاييك الخاص.

وقال الفخفاخ: "اليوم أطلقنا أعمال الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا التي أترأسها أنا شخصيا وفيها الوزارات المعنية، كل وزارة في مجالها مثل الصحة والتجارة والنقل وغيرها".

وأضاف: "قاعة عمليات الهيئة ستكون في ثكنة العوينة وستكون متواصلة على مدار اليوم مع كل الولايات والمعتمديات (تقسيم أقل من ولاية) ومع اللجان في وزارة الصحة، الخط الأمامي في مكافحة الفيروس".

وتابع: "هدف الهيئة هو مجابهة هذه الكارثة التي حلّت بنا وبالعالم".

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وعبّر الفخفاخ عن أسفه لعدم احترام التونسيين قرار الحجر الصحي العام الذي طبق مؤخرا، مؤكدا "حتى الآن لسنا فرحين بمدى احترام هذا الإجراء".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده إلى 173، بعد تسجيل 59 إصابة جديدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 5.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 458 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزد عن 20 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 113 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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