"كورونا" لا يتوقف.. 19 إصابة جديدة بالأردن و11 بقطر

عمان/ ليث الجنيدي- الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

أعلن الأردن، مساء الأربعاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت قطر عن 11 حالة جديدة.

وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر: "سجلنا 19 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 172، بينها حالة شفاء واحدة".

وأضاف: "الوضع لا يُحتمل، على الجميع إلى الالتزام بمعايير السلامة العامة".

والسبت، فرضت السلطات الأردنية حظر تجول ومنعت الدخول والخروج من العاصمة عمان والمحافظات، ضمن تدابير أخرى لمحاصرة الفيروس.

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان الأربعاء، تسجيل 11 إصابة جديدة، ما رفع عدد المصابين إلى 573.

وأوضحت الوزارة أن "بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بمسافرين قدموا مؤخرًا إلى قطر، وأخرى تعود لأشخاص مخالطين لحالات مصابة".

وتابعت أن "منها 5 حالات لمواطنين قطريين، وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة."

ولم تسجل قطر ولا الأردن أية حالة وفاة منذ بدء انتشار الفيروس، الذي أصاب حتى مساء الأربعاء أكثر من 453 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزد عن 20 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 113 ألف.

وأجبر الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق رحلات الطيران، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.