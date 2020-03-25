كورونا.. إغلاق كنيسة القيامة في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلن رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس، الأربعاء، عن إغلاق كنيسة القيامة بالمدينة، منعًا لتفشي فيروس كورونا.

وقال رؤساء الكنائس في بيان اطلعت الخليج 365 عليه: "تمّ إغلاق كنيسة القيامة في القدس اليوم بقرار صادر عن رؤساء الكنائس منعا لتفشي فيروس كورونا وتماشياً مع حالة الطوارئ المفروضة في القدس والداخل".

وأوضح البيان أن مدة الإغلاق "أسبوع قابل للتمديد حسب الحاجة".

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ومنذ فجر الإثنين، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، عن إغلاق المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين، تحسبا من تفشي الفيروس.

وفي وقت سباق الأربعاء، أقرت الحكومة الإسرائيلية، المزيد من القيود على حركة التنقل، مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وسجلت السلطة الفلسطينية إصابة 62 مواطنًا بفيروس كورونا، بينما أشارت آخر إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 2070، بينها 37 حالة حرجة.وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 452 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزد عن 20 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 113 ألف.

وأجبر الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق رحلات الطيران، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.

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