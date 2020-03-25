ولي العهد يبحث مع بومبيو استقرار أسواق الطاقة

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، إنه تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شأن فيروس كورونا.

وأضاف بومبيو أنه اتفق مع ولي العهد على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.