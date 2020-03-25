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ولي العهد يبحث مع بومبيو استقرار أسواق الطاقة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، إنه تحدث مع ولي العهد الأمير في شأن فيروس .

وأضاف بومبيو أنه اتفق مع ولي العهد على أن جميع الدول تحتاج إلى العمل معا لاحتواء الوباء، واستقرار أسواق الطاقة.

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