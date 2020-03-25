دبى تعلن بدء تطبيق العمل الحكومى الكامل عن بعد

أعلنت حكومة دبي ، تطبيق العمل الحكومي عن بعد 100% اعتبارا من الأحد منعا لانتشار فيروس كورونا. وفي إطار الحملات التوعوية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، للوقاية من فيروس كورونا، حثت هيئة صحة دبى، على ضرورة التزام المواطنين بالبقاء في المنزل، من خلال فيديو لصوت مصاب بفيروس كورونا.

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