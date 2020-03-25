أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة بأن قرار تمديد فترة منع التجوّل الصادر حديثاً والذي يبدأ غداً (الخميس) من الساعة الـ 3 عصراً وحتى الـ 6 صباحاً يخصّ مدينة ‎مكة المكرمة (‎العاصمة المقدسة) ولا يشمل جدة ومحافظات المنطقة الأخرى والتي سيكون منع التجوّل فيها من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمارة مكة: تمديد فترة منع التجول يخص العاصمة المقدسة لا المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.