“الفيصل” يطالب الرياضيين بالمحافظة على تمارينهم ومواصلة حلمهم

طالب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رياضيي المملكة الذين يمثلون المنتخب السعودي في مختلف الألعاب بالحفاظ على تمارينهم ومواصلة حلمهم، مشيرًا إلى أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لا يعني تأجيل الحلم، بل مزيد من الاستعداد.

وقال الفيصل في رسالته التي وجهها عبر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية: إلى لاعبينا ولاعباتنا، أملنا كان كبيراً.. والآن بات أكبر.

وتابع: في البداية اسمحوا لي أن أعبر لكم عن امتناني الشديد لكل الجهود التي بذلتموها في الطريق نحو طوكيو 2020، وأخص بالذكر نجومنا الذين عاشوا فرحة التأهل وباتوا على أتم الاستعداد للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر؛ كلاعبي كرة القدم وكرة الطاولة والسباحة، إضافة إلى العديد من اللاعبين واللاعبات في رياضات أخرى كانوا على بعد مسافة قصيرة من الوصول إلى الأولمبياد.

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وأضاف: تأجيل الألعاب الأولمبية إلى عام 2021 لا يعني تأجيل الحلم، بل يعني مزيدًا من الوقت للاستعداد لمن تأهّل، وفرصة جديدة لباقي الرياضيين للعمل بقوة ليكونوا جزءًا من الحدث الذي سيحتفي العالم من خلاله بعبور هذه الجائحة بمشيئة الله والالتقاء بكل الرياضيين مجدداً.

وختم رسالته بالقول: “حافظوا على تمارينكم، واصلوا حلمكم، والأهم من هذا كله، كونوا بخير، فنحن مشتاقون لرؤيتكم قريبًا في الملاعب.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أمس الثلاثاء عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لمدة عام؛ بسبب تفشي فيروس “كورنا”.