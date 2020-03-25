شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أكثر من 20 عنصرًا حوثيًا فى الجوف باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى أكثر من ٢٠ عنصرًا من ميليشيات الحوثى مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، فى كمينين محكمين نفذتهما قوات الجيش اليمنى مسنودة برجال المقاومة فى مديريتى خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" عن مصدر عسكرى قوله إن أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة استدرجوا مجاميع من عناصر الميليشيات إلى كمينين محكمين في شرق المزاريق بوادي وسط في مديرية خب والشعب شرق الجوف أسفرا عن مقتل أكثر من ٢٠ من عناصر الميليشيات واغتنام خمسة أطقم تابعة للميليشيات".

وكانت قوات الجيش قد خاضت معركة شرسة ضد مليشيات الحوثي في منطقة المرازية بمديرية الحزم بالقرب من جبال الندر المطلة على مديرية الصفراء بالجوف، حيث لقي أكثر من ١٧ عنصرًا من عناصر الميليشيات مصرعهم إضافة إلى تدمير مدرعتين واغتنام عربة (بي ام بي) ومخزن ذخيرة خفيفة وثقيلة وأسر عدد من أفراد المليشيا الحوثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع أكثر من 20 عنصرًا حوثيًا فى الجوف باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.