دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كيفية إستخدام إضافة Netflix Party لمتابعة محتوى الأفلام مع الأصدقاء عن بعد! ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة جوجل إضافة جديدة على متصفح كروم تعرف بإضافة “Netflix Party” والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة محتوى الأفلام مع الأصدقاء عن بعد.

أدى إنتشار فيروس كورونا إلى إطلاق العديد من الخدمات الجديدة التي يمكن أن تقدم دعم أفضل للمستخدمين مع القيود التي فرضت على حركة الكثير من الأشخاص لمنع إنتشار الفيروس، ومن بين الخدمات المقدمة من جوجل اليوم، في إضافة “Netflix Party” في متصفح كروم.

يمكن للمستخدمين من خلال إضافة “Netflix Party” في متصفح كروم الإستمتاع بمشاهدة محتوى الأفلام من خدمة Netflix بشكل مجاني مع الأصدقاء والعائلة عن بعد، لذا حتى مع إبتعاد المستخدم عن الأصدقاء والعائلة بعدة أميال، ستتيح الخدمة الإستمتاع بمشاهدة محتوى الأفلام معهم في الوقت الفعلي.

ويمكن تنشيط هذه الخدمة من خلال تحميل إضافة Netflix Party لمتصفح كروم على جهاز الحاسب في البداية، كما سيحتاج المستخدم للتسجيل في حساب Netflix، ومن ثم ستتيح إضافة Netflix Party مزامنة تشغيل الفيديو والأفلام في الوقت الفعلي مع الأصدقاء أو العائلة، والدردشة مع الأصدقاء والعائلة في نفس الوقت من خلال غرف الدردشة إلى يمين الشاشة.

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ومن المقرر أن تتوفر إضافة Netflix Party في الوقت الحالي لمتصفح كروم فقط على أجهزة الحاسب، حيث يمكن بعد التسجيل وتثبيت الإضافة على المتصفح، إختيار الفيلم أو محتوى الفيديو، ومن ثم النقر على زر NP في الزاوية العلوية إلى اليمين من متصفح كروم بجانب شريط العنوان، حيث سيظهر الرابط الخاص بالفيلم لمشاركته مع الأصدقاء أو العائلة، أو دعوة الأصدقاء في غرف الدردشة.

أيضاً في حال تلقي المستخدم دعوة للإشتراك في خدمة Netflix Party يمكن للمستخدم أيضاً التوجه إلى زر NP في الزاوية العلوية إلى اليمين من متصفح كروم لبدء الإشتراك في Netflix Party.

المصدر

هذا الموضوع كيفية إستخدام إضافة Netflix Party لمتابعة محتوى الأفلام مع الأصدقاء عن بعد! ظهر على التقنية بلا حدود.