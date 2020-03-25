النظام السوري يعلن 3 إصابات جديدة بكورونا

الخليج 365

أعلن النظام السوري، مساء الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 4.

وقالت وزارة الصحة بالنظام السوري، في بيان، إن الحالات الثلاثة ضمن مجموعة تم وضعها في الحجر الصحي، الأسبوع الماضي، وفق وكالة "سانا".

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والأحد، أعلن النظام السوري، تسجيل أول إصابة بالفيروس لشخص قادم من خارج سوريا.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 452 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزد عن 20 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 113 ألف.

وأجبر الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق رحلات الطيران، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.