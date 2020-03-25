فلسطين تعلن أول وفاة بكورونا ‎

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365
أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 64 بعد تسجيل حالتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة.
وأوضح ملحم، خلال مؤتمر صحفي، أن الحالة المتوفاة لسيدة في عقدها السادس من العمر.
وأشار إلى أن الإصابتين لابنة السيدة المتوفاة، وزوج ابنتها، بينما يتم فحص عينات أخرى أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.
وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/ آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلادهم.
وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 446 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 112 ألفا.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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